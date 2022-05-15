Підозрілі результати голосування виявили у Азербайджану, Грузії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Сан-Марино.

Європейська мовна спілка (EBU) відкликає голоси журі з шести країн-Азербайджану, Грузії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Сан-Марино. Причина-порушення правил голосування.

Про це сказано на офіційному сайті пісенного конкурсу.

Повідомляється, що Європейська мовна спілка виявила при аналізі голосування журі певні неправильні схеми голосування - шість голосів журі були підозрілими та замінено агрегований результат.

"EBU вкрай серйозно ставиться до будь-яких передбачуваних спроб маніпулювання голосуванням на конкурсі "Євробачення" і має право відкликати такі голоси відповідно до офіційних інструкцій з голосування, незалежно від того, чи можуть такі голоси вплинути на результати голосування", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, українське журі виправдалося за свої бали. Менше ніж через добу після фіналу Євробачення розгорівся скандал на тлі того, що українські судді нібито не оцінили польського конкурсанта.

Також УНІАН перерахував країни, які віддали Україні найменше балів на Євробаченні.

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