Артист розповів, чому вони сплять у різних кімнатах.

Український артист Павло Зібров з 1994 року перебуває в офіційному шлюбі зі своєю дружиною Мариною. Через багато років подружнього життя вони вирішили, що будуть спати в різних кімнатах.

За словами артиста, його дружині потрібен відпочинок, оскільки вона багато працює, а він вночі хропе. Також у програмі "Світське життя" він зізнався, що перш ніж зайти в кімнату дружини він завжди стукає у двері.

Але це не заважає їм бути щасливими разом. Відзначимо, що історія їхніх стосунків починалася дуже кумедно. Марина разом зі своєю подружкою з роботи запросила Павла до себе додому. Жінка хотіла, щоб Павло і її подруга Ірина знайшли особисте щастя, але зовсім скоро вона зрозуміла, що сама закохана в артиста. Так, через деякий час Ірина стала третьою зайвою.

Вперше Павло Зібров одружився в 27 років на дівчині Тетяні, яка незабаром пішла від нього до свого студента. Другою дружиною стала Марина, яка зараз працює директором, режисером і художником по костюмах в театрі Павла Зіброва. У шлюбі у них народилася дочка Діана. Також у Марини є син від першого шлюбу Олександр.

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Автор: Діана Могилєвич