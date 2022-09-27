Таня Муіньо зробила відео на пісню легендарних артистів Hold Me Closer.

Відома українська кліпмейкер Таня Муіньо зняла відео для нової пісні Брітні Спірс і Елтона Джона. Артисти записали пісню Hold Me Closer, а тепер їх хіт отримав кліп. Примітно, що в кадрі часто можна помітити танцюристів у жовто-блакитних костюмах.

Новий кліп вже представлений на офіційному YouTube-каналі Елтона Джона.

"Це приголомшливе танцювальне відео на пісню Hold Me Closer, зняте в Мексиці режисером Танею Муіньо, прекрасно передає незмірне почуття близькості, якого так не вистачає світу через метушню і хаос недавнього часу", - зазначено в описі до відео.

Брітні Спірс і Елтон Джон не знімалися в цьому кліпі. На відео представлені танцюристи, деякі з яких були в костюмах кольору прапора України. Багато коментаторів відзначили, що так Муіньо і, можливо навіть Спірс і Джон, могли передати світу "послання" і нагадати про повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Сама Таня Муіньо прокоментувала відео так:

"Переходячи до цього відео, я знала, що у глядачів і фанатів буде багато емоційних очікувань. З такою відповідальністю я повинна була зробити щось інше і несподіване. Танець повинен був бути далекоглядним, щоб здивувати і змусити Елтона і Брітні пишатися".

Новий хіт Брітні Спірс: що відомо про відродження кар'єри співачки

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що Брітні Спірс випустила перший за п'ять років трек. Вона його записала разом з Елтоном Джоном.

За місяць до цього Брітні Спірс по-новому заспівала Baby One More Time і вразила фанів. Зірка здивувала не тільки оригінальним виконанням, вона відверто розповіла, як її родичі-тирани роками з неї знущалися.

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