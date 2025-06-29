Компанія купила права на екранізацію ще 2002 року.

Компанія Warner Bros. скасувала лайв-екшен екранізацію культового аніме "Акіра". Картину режисирував Тайка Вайтіті, відомий за "Кроликом Джоджо" і фільмами про Тора з Marvel. Про це повідомляє Hollywood Reporter.

Warner Bros. купила права на екранізацію "Акіри" ще 2002 року, і відтоді почалося найбільш затяжне виробниче пекло за всю історію Голлівуду.

Першим режисером став Стівен Норрінгтон, який зняв вампірський бойовик "Блейд", але його швидко прогнали після провалу його картини "Ліга видатних джентльменів".

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За наступні 20 років компанія влила по мільйону доларів у 8 режисерів. До фінансування долучилися студія Legendary, Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Девіссон.

Загалом фільм змінив близько 10 сценаристів, серед яких, наприклад, був Стів Кловіс, який написав сценарії до всіх частин "Гаррі Поттера".

Сюжет фільму теж нерідко відступав від оригіналу. Приміром, у якийсь момент дії картини перенеслися з Токіо до Нью-Йорка, а одну з версій стрічки звинуватили у "вайтвошингу", це коли персонажів з числа етнічних меншин замінюють на людей європеоїдної раси.

Тайка Вайтіті долучився до проєкту 2017 року, і серед усіх режисерів зміг зайти найдалі за всіх. Спочатку фільм мав вийти в травні 2021 року, де він зустрівся б із "Джоном Віком 4".

Але Вайтіті виявився нарозхват: незабаром він зайнявся "Кроликом Джоджо", епізодом "Мандалорця", сценарієм для "Тор: Кохання і Грім", а для "Акіри" у нього зовсім не залишилося часу.

Прем'єру "Акіри" постійно переносили, поки не дійшли до точки, в якій ми перебуваємо зараз, де проєкт скасували.

Трохи про "Акіру"

Оригінальна манга "Акіра" за авторством Кацухіро Отоми вийшла 1982 року і стала одним із прабатьків жанру кіберпанк. Культова аніме-адаптація вийшла 1988 року і стала першим аніме, яке змогло вибратися за межі Японії і стати відомим у всьому світі.

Події "Акіри" відбуваються в Токіо, зруйнованому ядерним вибухом. Сьотаро Канеда очолює банду "Капсули", що бере участь у вуличних розбірках з іншими угрупованнями. Під час однієї з сутичок його друг Тецуо потрапляє в аварію і стає об'єктом урядового експерименту, пов'язаного з таємничим проектом "Акіра".

Раніше ми розповідали, що японським аніматорам не подобається, що Голлівуд намагається все перетворити на аніме. У Голлівуді аніме все частіше сприймають не як мистецтво, а як бюджетну альтернативу, скаржаться вони.

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