Сам музикант уже підтвердив свою роль Барлога в картині.

Кертіс Джексон, більш відомий як 50 Cent, може зіграти Балрога в повнометражній екранізації файтингу Street Fighter від студії Legendary. Про це повідомляє видання Nexus Point News.

Репер, актор і продюсер уже знайомий глядачам за драмою "Розбагатій або здохни", військовою стрічкою "Дім хоробрих" і кримінальним серіалом "Влада в нічному місті", де він не лише виконав одну з ролей, а й виступив як виконавчий продюсер усіх спін-оффів.

Сам 50 Cent вже підтвердив у своїх соціальних мережах, що веде переговори зі студією про його роль Балрога.

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Балрог - один із найколоритніших лиходіїв франшизи Capcom. У минулому він був професійним боксером, але його виключили зі спорту за брудні прийоми і жорстокість, а потім він став охоронцем і бойовим соратником М. Байсона, глави злочинної організації Shadaloo. Сам персонаж був заснований на Майку Тайсоні.

Раніше до акторського складу фільму приєдналися Ендрю Кодзі, Ной Сентінео, Джейсон Момоа, рестлер Роман Рейнс і кантрі-співак Орвілл Пек. Режисером проєкту виступає Кітао Сакурай =, а над сценарієм працює Далан Муссон.

Раніше ми розповідали, що стало відомо, хто зіграє Чунь Лі в екранізації Street Fighter. Калліна Лян відома за серіалом "Підстава" від Apple.

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