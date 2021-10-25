Ахтем залишився з дружиною в хороших відносинах.

Український режисер Ахтем Сеітаблаєв нещодавно заявив, що розлучився з дружиною, продюсером Іванною Дядюрою. Ця новина стала приводом для обговорення причини їх розлучення.

Так, шанувальники запідозрили Ахтема в любовному зв'язку з актрисою Лілією Яценко. На грунті цього з'явилися чутки про те, що саме дівчина стала причиною розлучення Сеітаблаєва і Дядюри.

"Справа в тому, що нічого такого немає. Ліля дійсно знімалася у мене і зіграла головну роль у фільмі "Чужа молитва". Я дуже ніжно до неї ставлюся, поважаю її і люблю, як дочку і сестру. Але ні, це неправда. Моє серце вільне", - сказав Сеїтаблаєв у програмі "Світське життя".

Читайте такожКатерина Кухар натякнула на вагітність в ефірі "Танців з зірками"Також він додав, що навіть після розлучення вони з дружиною нормально спілкуються. Він проводить час і з дружиною, і з дочкою Сафіє. Зазначимо, старша дочка Назли нещодавно вийшла заміж і поїхала з чоловіком до Бельгії. Зірковий батько в якості подарунка донці на весілля обставив їх нову квартиру з чоловіком.

Також у шлюбі з Дядюрою у Сеітаблаєва народився син Селім. Крім того, вони виховують і сина Анатолія, якого Іванна народила від попередніх стосунків.

Нагадаємо, Ахтем Сеітаблаєв розлучився з дружиною Іванною після 8 років шлюбу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич