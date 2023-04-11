Це було ще в студентські роки.

Український актор Тарас Цимбалюк розповів, що в студентські роки ходив майже на всі кастинги, які були на той момент. Якось він прийшов на кастинг, який проходив у підвалі кінотеатру.

Як з'ясувалося пізніше, продюсери шукали актора для еротичного фільму. Тоді Тараса попросили роздягнутися, що він власне і зробив. Однак побудувати кар'єру в цьому жанрі йому завадила відсутність закордонного паспорта.

"Проби були в кінотеатрі, в підвалі. Приїжджали якісь люди, здається, з Угорщини. Але це було не порно, де є якийсь відкритий статевий акт, а це був еротичний фільм, де немає прямого контакту", - розповів актор в інтерв'ю проекту "Ші".

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Чим відомий Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - український актор театру і кіно. На телебаченні він дебютував у 2011 році, знявшись у стрічці "Щоденники темного". Також він зіграв головну роль у фільмі "Чорний ворон".

У 2019 зіграв роль Кайдаша в серіалі "Спіймати Кайдаша". Також він знімався в популярному серіалі "Кріпосна".

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк показав, який вигляд мав до популярності.

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