Володимир Ращук дав відверте інтерв'ю, яке нікого не залишить байдужим.

Український актор Володимир Ращук з перших днів повномасштабного російського вторгнення вступив до лав ЗСУ, щоб захищати свою країну від окупантів. З 24 лютого, як зізнається актор і боєць ЗСУ, він пережив чимало емоцій, в тому числі душевний біль і сильний страх, через що навіть плакав.

У сюжеті ТСН Ращук розповів, що найскладнішим періодом для нього було, коли він разом з товаришами по службі потрапив у Луганську область. Там були дуже важкі бої, які забрали життя багатьох українських військових.

"У нас контакт був кожну хвилину. Це війна піхоти з артилерією... Всю ніч діставав хлопців. Під ранок приходжу, сідаю, а у мене нова форма – ми ж тільки приїхали – повністю вся в крові. У мене був такий стан... Комбат дивиться на мене і каже: "Не хвилюйся, це кров побратимів". Плакали сильно. Просто плакали сильно. Для нас це був шок. Ми реально з хлопцями сильно ридали і розуміли, що ми можемо бути наступними. До цього неможливо звикнути", – сказав Ращук.

Також боєць ЗСУ зізнався, що дуже переживав за свою сестру, яка ховалася від російських бомб у драмтеатрі в Маріуполі. Ращук каже, що сім років не палив, проте після того, як загарбники скинули на драмтеатр 500-кілограмову бомбу, він все ж запалив. Три дні він не міг вийти на зв'язок з сестрою, тому незнання, що з нею сталося, буквально зводило його з розуму.

Однак пізніше дівчина все ж подзвонила йому і сказала, що встигла вийти з укриття до того, як на нього впала авіабомба.

Нагадаємо, раніше репер і боєць ЗСУ Ярмак розповів, що змушує його плакати на війні.

Вас також можуть зацікавити новини: