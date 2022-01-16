Джонні Ноксвілл травмувався через небезпечний трюк.

Американський актор, сценарист, продюсер і каскадер, в першу чергу відомий як творець серіалу "Диваки" Джонні Ноксвілл розповів, як під час зйомок йому потрібно було зробити один небезпечний трюк.

Про це повідомляє Variety.

Джонні повинен був зробити сальто на мотоциклі, але цей трюк обернувся для нього серйозною травмою. Актор зламав пеніс, а потім три з половиною роки ходив з катетером.

Читайте такожНадя Дорофєєва показала ранкове фото з оголеним Дантесом"Кілька років тому я зламав свою "спортивну собаку". Це добре задокументовано. Так багато було сказано про таке мале", - пожартував зірка.

При цьому артист зазначив, що зараз з ним все добре. Після цього інциденту у нього народилося двоє дітей. Але, за словами лікаря, якби удар припав на кілька сантиметрів далі, сумних наслідків було б не уникнути.

Серіал "Диваки": що відомо

Це американський телевізійний серіал, який демонструвався на каналі MTV з 2000 по 2002 рік. Серіал являє собою виконання різних небезпечних, грубих, сміховинних трюків і розіграшів. Шоу "Диваки" стало стартовим майданчиком для акторської кар'єри Джонні Ноксвілла і Бема Марджери.

У 2008 році "Диваки" зайняли в журналі Entertainment Weekly 68 місце в списку найбільших шоу за останні 25 років.

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