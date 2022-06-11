Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який часто пародіює президента України Володимира Зеленського, розповів про реакцію політика на жарти про себе. Юрій запевняє - Володимир Олександрович не ображається на пародії, адже сам раніше пародіював чиновників.
В інтерв'ю Славі Дьоміну Юрій Великий згадав, що записав свою першу аматорську пародію на Зеленського в день його інавгурації. Завдяки перуці і хриплуватому голосу образ вдається повторити максимально точно.
Також Юрій розповів, що із Зеленським зустрівся у 2019 році на іноземній конференції, де розповів кілька жартів. Знайомі вони були ще з 2006 року.
Нагадаємо, раніше двійник президента Зеленського Юрій Великий розповів про хейт на свою адресу.