За його словами, політик не ображається на жарти про себе.

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який часто пародіює президента України Володимира Зеленського, розповів про реакцію політика на жарти про себе. Юрій запевняє - Володимир Олександрович не ображається на пародії, адже сам раніше пародіював чиновників.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Юрій Великий згадав, що записав свою першу аматорську пародію на Зеленського в день його інавгурації. Завдяки перуці і хриплуватому голосу образ вдається повторити максимально точно.

Також Юрій розповів, що із Зеленським зустрівся у 2019 році на іноземній конференції, де розповів кілька жартів. Знайомі вони були ще з 2006 року.

Нагадаємо, раніше двійник президента Зеленського Юрій Великий розповів про хейт на свою адресу.

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