Юрій Великий записав пародію на те, як білоруський диктатор рубає дрова, щоб обігріти Європу.

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який раніше прославився тим, що пародіював Володимира Зеленського, розсмішив своїх глядачів ще одним влучним відео. Він опублікував у себе на YouTube-каналі пародію на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який рубає дрова, щоб обігріти Європу.

"Хороші дровишки! Може їм дуб відправити, щоб вони там від холоду дуба не дали і потім не говорили, що ми їм не дали дуба, і вони там дуба дали. Хоча ні, так ми їх заплутаємо. Пропоную дуб залишити нам, а Європі я краще сосну... відправлю. І взагалі, я дрова колоти не дуже сильний. Ось наламати дров - це моє", - сказав Юрій Великий в ролі диктатора.

Крім дров, "Лукашенко" в пародії вирішив дати Європі светр і нагодувати, почистивши картоплю.

"Допоможемо нашим братам пережити картошкострофу", - сказав Великий у ролі Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, зірка "Кварталу 95" Великий жорстко висміяв Міноборони РФ. Пародист нерідко гумором намагається підтримати українців.

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