Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який раніше прославився тим, що пародіював Володимира Зеленського, розсмішив своїх глядачів ще одним влучним відео. Він опублікував у себе на YouTube-каналі пародію на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який рубає дрова, щоб обігріти Європу.
"Хороші дровишки! Може їм дуб відправити, щоб вони там від холоду дуба не дали і потім не говорили, що ми їм не дали дуба, і вони там дуба дали. Хоча ні, так ми їх заплутаємо. Пропоную дуб залишити нам, а Європі я краще сосну... відправлю. І взагалі, я дрова колоти не дуже сильний. Ось наламати дров - це моє", - сказав Юрій Великий в ролі диктатора.
Крім дров, "Лукашенко" в пародії вирішив дати Європі светр і нагодувати, почистивши картоплю.
"Допоможемо нашим братам пережити картошкострофу", - сказав Великий у ролі Олександра Лукашенка.
Нагадаємо, зірка "Кварталу 95" Великий жорстко висміяв Міноборони РФ. Пародист нерідко гумором намагається підтримати українців.
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