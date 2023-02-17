Зірка фільму "9 рота" давно відкрито заявив про свою позицію проти війни.

Відомий актор Артур Смольянінов, який прославився завдяки ролям у багатьох російських фільмах, записав відео в образі Лесі Українки. Смольянінов прочитав потужний вірш про кремлівського диктатора Путіна. Скандальний вірш отримав назву "З ким кінчає В.В. Путін".

Зачитав рядки Артур на синьо-жовтому тлі з портретом Лесі Українки. Одягнений він був у вишиванку, намисто і вінок.

"С каждым днем яснее: Украина – не Россия

Ты не кончишь с нею,

В заболоченной равнине

Вскормлен кислым тестом,

Ты увязнешь в Украине

Этим самым местом.

Так и будешь в вечном клинче

Мучить все живое,

Заходясь в победном кличе,

То есть жалком вое.

И, прислушиваясь к вою,

Скажет мир устало:

Краще б ти кiнчав з собою

Всiм бы краще стало", - сказав на відео Смольянінов.

З повною версією вірша можна ознайомитися на YouTube-каналі "SPEKTR PRESS". Слова належать російському опозиціонеру Дмитру Бикову.

У Держдумі вже відреагували на такий вчинок Смольянінова. Перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов сказав:

"Еволюція зрадника - від актора, який колись зіграв героя-десантника в "9-й роті". Артур Смольянінов, який втік з Росії, швидко перетворився на українську бабу. Без зміни статі і жовто-блакитних стрічок в косі на Заході нині не влаштуєшся".

Нагадаємо, у РФ визнали "іноагентом" актора Смольянінова, готового вбивати окупантів.

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