Відомий актор Артур Смольянінов, який прославився завдяки ролям у багатьох російських фільмах, записав відео в образі Лесі Українки. Смольянінов прочитав потужний вірш про кремлівського диктатора Путіна. Скандальний вірш отримав назву "З ким кінчає В.В. Путін".
Зачитав рядки Артур на синьо-жовтому тлі з портретом Лесі Українки. Одягнений він був у вишиванку, намисто і вінок.
"С каждым днем яснее: Украина – не Россия
Ты не кончишь с нею,
В заболоченной равнине
Вскормлен кислым тестом,
Ты увязнешь в Украине
Этим самым местом.
Так и будешь в вечном клинче
Мучить все живое,
Заходясь в победном кличе,
То есть жалком вое.
И, прислушиваясь к вою,
Скажет мир устало:
Краще б ти кiнчав з собою
Всiм бы краще стало", - сказав на відео Смольянінов.
З повною версією вірша можна ознайомитися на YouTube-каналі "SPEKTR PRESS". Слова належать російському опозиціонеру Дмитру Бикову.
У Держдумі вже відреагували на такий вчинок Смольянінова. Перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов сказав:
"Еволюція зрадника - від актора, який колись зіграв героя-десантника в "9-й роті". Артур Смольянінов, який втік з Росії, швидко перетворився на українську бабу. Без зміни статі і жовто-блакитних стрічок в косі на Заході нині не влаштуєшся".
Нагадаємо, у РФ визнали "іноагентом" актора Смольянінова, готового вбивати окупантів.