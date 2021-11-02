Джона Фелкома затримали в аеропорту.

Американський актор Джона Фелком потрапив у курйозну ситуацію в аеропорту. Його запідозрили в тому, що він в трусах намагається пронести на борт літака вогнепальну зброю, хоча насправді він просто володіє пенісом найбільшого в світі розміру. Так, його затримали.

Про це повідомляє Daily Star.

Як розповів Джона, співробітники аеропорту подумали, що у нього в трусах пістолет або динаміт, бо там була незвичайна опуклість.

Також він додав, що співробітники аеропорту відвели його в сторону і попросили пояснити, що знаходиться у нього в штанях. Актор запевнив їх, що не становить загрози пасажирам, тому його одразу ж відпустили. Крім того, він пообіцяв, що завжди буде їздити тільки в велосипедках, щоб всі одразу розуміли, що насправді ховається в його трусах.

"У той час це було смішно. Я ніколи ні про що не хвилювався. Що могло статися? Вони б змусили мене витягнути його? Я робив це близько мільярда разів для людей", - сказав Фелком.

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Актор здобув популярність після виходу фільму "Private Dicks: Men Exposed". Там він вперше знявся оголеним, засвітивши свій статевий орган. При цьому Джона неодноразово говорив про те, що такий великий пеніс заважає йому і в роботі, і в особистому житті. Відзначимо, статевий орган Фелкома становить 34,3 см.

Нагадаємо, раніше українка з величезними вилицями показала себе без макіяжу.

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Автор: Діана Могилєвич