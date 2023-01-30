Вона додала, що не хоче нікого з них бачити.

Українська акторка Наталка Денисенко після повномасштабного російського вторгнення розірвала всі зв'язки з Росією. Вона повністю перейшла на українську, припинила спілкування з усіма росіянами.

Як зізналася акторка в інтерв'ю УНІАН, зараз вона навіть не може російських акторів називати колегами, особливо тих, хто підтримав війну в Україні або мовчить про неї.

"Я не хочу взагалі нікого з них знати, нікого бачити. Хай вони сидять закриті у своїй Росії й ніколи не вилазять звідти", - сказала Денисенко.

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Вона відповіла, чому деякі вітчизняні зірки зрадили Україну заради Росії. На її думку, у Росії у них вже нагріте місце, вони не хочуть втрачати гроші.

"Напевно, їм там дуже добре. Може, через гроші. Якось я писала акторці Галині Безрук, щоб вона розповідала своїм підписникам в соцмережах про війну в Україні, але вона відповіла, що не буде цього робити. Вона сказала: "Я нічого не буду говорити, я не хочу втратити свою роботу. Я хочу тут працювати. І в мене дитина". От вона живе в Росії і мовчить. Так само, напевно, Ані Лорак. В неї там, грубо кажучи, нагріте місце, от тому вона й зрадила Україну", - додала акторка.

Нагадаємо, українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко в інтерв'ю УНІАН розповіла, як її чоловік актор пішов на війну, чому вирішила залишитися в Україні, чим займається в умовах, коли кіновиробництво здебільшого на паузі, та про що мріє після нашої перемоги.

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