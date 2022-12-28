Також Уна Чаплін закликала зупинити "ідеологічну війну з РФ".

Іспано-британська актриса Уна Чаплін під час зйомок фільму "Зрада" встала на захист росіян, яких показали як антигероїв. Вона заявила, що втомилася від того, що росіяни - погані хлопці, і запропонувала придумати вже інший стереотип про них.

"Я так втомилася від того, що росіяни – погані хлопці. Навіть не можу описати. Може, нарешті, хтось придумає кращий стереотип, з яким можна було б працювати", - сказала актриса в інтерв'ю Independent.

Крім того, внучка Чарлі Чапліна закликала зупинити "ідеологічну війну з Росією".

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"Буде здорово, коли ідеологічна війна, яку ми ведемо з Росією, залишиться в минулому", - додала Уна.

Чим відома Уна Чаплін

Почала акторську кар'єру в 2007 році з епізодичної ролі в серіалі "Привиди". У 2011-2012 роках грала в серіалі "Час". З 2012 по 2013 рік грала Талісу Мейгір Старк в серіалі "Гра престолів". У 2014 році за цю роль була номінована на премію Гільдії кіноакторів США в категорії "Найкращий акторський склад в драматичному серіалі".

У 2022 році вийшов фільм "Аватар 2", в якому Уна зіграла Варанг.

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