10 січня найуспішнішому українському кліпмейкеру Алану Бадоєву виповнився 41 рік.

За вже сформованою хорошою традицією, після щільного знімального сезону, січень український режисер Алан Бадоєв проводить в подорожах, вибираючи незвичайні, екзотичні напрямки. Цього разу, провівши понад 20 годин у дорозі, Бадоєв зустрічає новий рік свого життя в диких джунглях Коста-Ріки.

Складне транспортування до місця призначення виявилося далеко не єдиним випробуванням. Бадоєву довелося пережити харчове отруєння, яке, втім, Алан, який звик до будь-яких труднощів, сприйняв легко і по-філософськи, як своєрідний челендж.

"Сенс цього отруєння був у тому, щоб я влаштував собі разом з фізичною ще й ментальну чистку", - розповів режисер.

Кульмінаційним моментом дня народження в джунглях стала зустріч з цілою зграєю мавп-ревунів - їх вважають найгучнішими наземними тваринами в світі, чиє виття чути на відстані декількох кілометрів.

Читайте також"Дура": Тіна Кароль прогулялася містом в одному халатику (відео)Алан і на цю перевірку на стресостійкість відреагував з розумінням: "Гучний гуркіт реву цих створінь о 6 ранку спочатку сильно мене злякали, а потім вказали на те, що моя мета досягнута. Я готовий почати свій 41-й рік в гармонії з природою і наповнити себе до горлечка новими враженнями. Просто жити - це і є щастя, а жити і створювати щось - велика приємна відповідальність. Важливо дарувати любов, важливо бути чесним, важливо просто бути".

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