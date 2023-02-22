Артист не збирається відмовлятися від своїх композицій, проте в майбутньому російською писати музику більше не буде.

Український співак ALEKSEEV відповів на питання з приводу майбутнього своїх російськомовних хітів. Музикант заявив, що не буде перекладати їх українською і планує їх і далі виконувати на концертах, тому що останнім часом вони набули нових сенсів. Таку заяву він зробив в інтерв'ю UA24.

"З цього моменту пісні російською мовою я вже писати не буду. Але ті композиції, які полюбила багатомільйонна публіка, і які розуміють в Казахстані, Литві, Латвії, Естонії і дуже багатьох місцях, де є наша діаспора і російськомовні люди, які не підтримують війну... У мене багато популярних пісень російською мовою і відмовлятися від них я не буду", - сказав артист.

Він також навів у приклад слова "убей меня потом, но только не сейчас" з пісні "Пьяное солнце", або "они думали, мы упадём, океанами стали" з пісні "Океанами стали", і уточнив, що дані рядки знайшли новий сенс для слухачів, і вони хочуть слухати їх знову і знову.

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"Я думаю, питань з цього приводу ні в кого не буде, тому що всі знають, яку сторону я зайняв у цій війні", - резюмував ALEKSEEV.

Нагадаємо, ALEKSEEV разом з коханою з Росії назавжди повернувся до Києва.

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