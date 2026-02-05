Jerry Heil відповіла, чи чесно їй змагатися за 'Євробачення' з менш відомими артистами

Артистка запевняє, що це не конкурс молодих артистів.

Українська співачка та авторка пісень Яна Шемаєва, більш відома як Jerry Heil, пояснила свою участь у Національному відборі на "Євробачення-2026".

Під час інтерв'ю блогерка Раміна нагадала артистці про заяву продюсера Михайла Ясинського, який закликав не проводити цього року Нацвідбір і одразу відправляти на конкурс Яну, адже "конкурувати з цією машиною молодим талантам просто неможливо".

Jerry Heil, яка разом із Альоною Альоною посіла третє місце на "Євробаченні-2024", заявила, що лише в Україні цей конкурс вважається шансом для молодих артистів:

"Від інших країн таких наративів не існує. Цей наратив склався в межах України через певні умови. В тому ж році від Польщі брала участь Юстина... У минулому році від Сан Маріно брав участь Габрі Понте, який випускав в свій час пісню "Blue". І він приїхав з піснею "Tutta l'Italia". Він прилетів туди на своєму чартері, наприклад. Тобто це досить великий артист в Італії".

За словами Яни, популярність "не звалилася" не неї, а після конкурсу вони із командою багато працювали над тим, що залучити та утримати європейську аудиторію.

"Постійно їздили по цих євровечірках, постійно інвестували сюди всі свої кошти. Все, що у нас було, ми переінвестовували в те, щоб залучати цю аудиторію. Тепер вона, звісно, приїжджає навіть до нас на концерти в Україні. І це наслідок, тобто це не було так, що ми виступили на "Євробаченні" і тепер у нас є вся ця аудиторія. Це так не працює за один раз", - каже співачка.

Артистка впевнена, що для молодого артиста перемога у конкурсі стане "великим шоком", адже участь в шоу потребує великих інвестицій та роботи сильної команди.

"Окрім того, на тобі велика соціальна відповідальність лежить. Ти маєш на всіх цих інтерв'ю, де вони уникають цієї політики, говорити про те, що хвилює тебе, як громадянку держави, на яку напали. І ти постійно це маєш транслювати", - додала Яна.

Нагадаємо, фінал Національного відбору на "Євробачення-2026" відбудеться вже цієї суботи. Обиратимуть між 10 учасниками, серед яких двоє вже виступали на цьому пісенному конкурсі - Jerry Heil та Monokate, яка у складі гурту "Go_A" посіла п'яте місце у 2021 році.

