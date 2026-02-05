Скандал з Костянтином Темляком отримав несподіваний поворот

Регламент премії "Золота Дзиґа" змінили.

Українська кіноакадемія змінила регламент премії "Золота Дзиґа", яку присуджують за професійні досягнення у розвитку українського кінематографу, після скандалу з актором Костянтином Темляком.

Про це повідомляє юридична компанія Miller Law Firm, яка представляє інтереси постраждалої від актора Анастасії Чорнобай. Згідно із заявою, кіноакадемія додала у регламент норму, що дозволяє зупинити участь фільмів і номінантів, через які виникають репутаційні чи етичні ризики:

"В оновленому регламенті з’явився пункт 3.10, який дозволяє зупиняти участь у конкурсі, якщо у діях номінантів є ознаки репутаційних ризиків або порушень етичних норм".

Нагадаємо, минулого року колишня партнерка актора Костянтина Темляка - фотографка Анастасія Соловйова - публічно заявила, що під час їхніх стосунків зазнавала з його боку насильства. Після звинувачень актор визнав свою провину. Він підтвердив слова екс-партнерки та вибачився перед усіма, кого могли зачепити його дії.

Восени Соловйову (Чорнобай) офіційно визнали потерпілою у кримінальному провадженні проти Костянтина Темляка. Попри скандал, актор залишався серед номінантів на національну кінопремію "Золота дзиґа" за фільм "БожеВільні". Зрештою він отримав нагороду, однак згодом заявив про добровільну відмову від неї.

