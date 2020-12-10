Гросу показала незвичайне фото / instagram.com/alina_grosu
Українська співачка Аліна Гросу опублікувала в Instagram пікантний знімок.
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На фото дівчина позує в блискучому бюстгальтері і масці у вигляді зайчика. За словами співачки, вона вирішила розбавити стрічку несподіваними фото.
"Вже краще було б, якби нам потрібно було носити такі маски", - написала Гросу.
Фанатам сподобався такий знімок. Вони відзначили, що фото вийшло яскравим і розкішним.
"Ракета, бомба", "Сексі", "Супер", "Всі фотки вогонь. Ти красуня, тобі ця маска дуже йде", - написали шанувальники.
Гросу показала незвичайне фото / instagram.com/alina_grosu
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