Співачка показала несподіване фото.

Українська співачка Аліна Гросу опублікувала в Instagram пікантний знімок.

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На фото дівчина позує в блискучому бюстгальтері і масці у вигляді зайчика. За словами співачки, вона вирішила розбавити стрічку несподіваними фото.

"Вже краще було б, якби нам потрібно було носити такі маски", - написала Гросу.

Фанатам сподобався такий знімок. Вони відзначили, що фото вийшло яскравим і розкішним.

"Ракета, бомба", "Сексі", "Супер", "Всі фотки вогонь. Ти красуня, тобі ця маска дуже йде", - написали шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич