Артистка назвала цю дату одною з двох найстрашніших у її житті.

Українська співачка Аліна Паш, яка мала цього року представляти Україну на Євробаченні, поділилася тим, де була, коли 24 лютого Росія повномасштабно вторглася в Україну.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "ЖВЛ".

"Я була вдома у батьків. За три дні до початку повномасштабного вторгнення я поїхала до батьків трохи перезапуститися, і 24 лютого мене застало вдома. Взагалі в мене в житті були два найстрашніших ранки - один з них був 2006 року, коли моя мама мене розбудила зі словами: "Аліна, твоєї сестри більше немає в живих". І 24 лютого мене також мама розбудила зранку і сказала: "Аліна, Росія повномасштабно напала на Україну". Така обірваність, біль, пустота, страх… Зібраності відразу не було", - розповіла Аліна щодо своїх відчуттів на початку активних бойових дій на всій території України.

Паш додала, що її тато спершу пішов до лав територіальної оборони, а невдовзі долучився до ЗСУ і відправився на фронт.

"Ми з мамою ним дуже пишаємося. Є тилом. Збирали потрібні елементи для всієї роти, буквально сьогодні відправляємо з Румунії машину. Батько розповідав нам трошки, як спали в землянках, як їх люди приймають, наскільки підтримують їх там люди. Тато зараз на півночі, 20 кілометрів від кордону", - пояснила виконавиця.

Нагадаємо, Kalush Orchestra все ж поїдуть до Турину на Євробачення-2022. Крім того, музиканти візьмуть участь у промоконцертах напередодні Євробачення.

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