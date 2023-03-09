Останнім часом росЗМІ тільки й сурмлять про те, що у Примадонни проблеми зі здоров'ям.

Російська співачка Алла Пугачова майже рік з сім'єю живе в Ізраїлі, через що її цькують в країні-агресора і приписують їй різні хвороби. Артисти-путіністи намагаються якомога жорсткіше "вколоти" Примадонну, але вона весь час говорила, що у них проблеми з головою.

Коментувати свій стан здоров'я журналістам вона також відмовлялася. Однак цього разу все ж зважилася розповісти, щоб не було домислів і брудних пліток.

Вона зізналася, що відвідує практично всі заходи, на які її запрошують. Нещодавно вона побувала на концерті своєї подруги Лайми Вайкуле. При цьому одного разу вона все ж пропустила один захід.

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"Один раз тільки не пішла, коли запрошували, тому що бронхіт був жахливий майже місяць, досі покашлюю, але нічого, слава Богу!" - сказала Примадонна в коментарі росЗМІ.

"Хвороба" Алли Пугачової

Нещодавно музичний критик Сергій Сосєдов видав, що Примадонна ледве ходить, у неї великий горб. Після цього російські журналісти помітили пухлину на руці Пугачової.

Свою думку з цього приводу висловив і Бедрос Кіркоров. Він переконав, що Пугачова поїхала до Ізраїлю на лікування, а не тому, що засуджує війну в Україні.

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