Російська співачка Алла Пугачова вдруге виїхала з країни-агресора. Її разом з дітьми помітили на території московського аеропорту Внуково.
Про це повідомляє російське видання "Вісті" з посиланням на своє джерело.
За попередніми даними, Алла Пугачова разом зі своїми дітьми знову поїхала до Ізраїлю, як вона це зробила на початку повномасштабної війни. Відзначається, що зворотного квитка у неї немає.
Відомо, що в березні 2022 року, після того як Росія напала на Україну, Алла Пугачова разом з чоловіком Максимом Галкіним і дітьми поїхала в Тель-Авів. Шоумен відразу ж засудив злочинний режим Кремля і диктатора Володимира Путіна, а Пугачова мовчки підтримувала свого чоловіка.
Але так тривало до тих пір поки Галкіна не почали цькувати в Росії. Тоді ж росіяни щільно взялися і за саму Примадонну, посилаючи їй звернення з Останкіно.
Але в кінці серпня Пугачова таки повернулася на батьківщину, а ось Галкін залишився за кордоном. Тоді зірка розповіла, що її дітям час йти в школу, а сама вона хоче декому набити морду. Ймовірно, вони мала на увазі російських пропагандистів, а саме Володимира Соловйова.
Пізніше Максима Галкіна внесли в список "іноагентів" РФ, і, звичайно, Примадонна заступилася за свого чоловіка. Вона попросила владу РФ також внести її до переліку цих осіб.
Нагадаємо, онуків Пугачової хочуть відправити на "могилізацію".