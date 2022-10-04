Співачка Алла Пугачова після від'їзду з Росії звернулася до своїх хейтерів і назвала їх "рабами".

Відповідне "послання" Примадонна російської естради залишила на своїй сторінці в Instagram.

"Боже мій, яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що я співала і жила даремно. Причина зрозуміла. Нехай скрегочуть зубами. Були холопами, стали рабами", - написала Алла Борисівна.