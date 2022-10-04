Співачка Алла Пугачова після від'їзду з Росії звернулася до своїх хейтерів і назвала їх "рабами".
Відповідне "послання" Примадонна російської естради залишила на своїй сторінці в Instagram.
"Боже мій, яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що я співала і жила даремно. Причина зрозуміла. Нехай скрегочуть зубами. Були холопами, стали рабами", - написала Алла Борисівна.Відео дня
Від'їзд Пугачової з РФ: що відомо
- 29 вересня 2022 року російська співачка Алла Пугачова вдруге виїхала з країни-агресора. Її разом з дітьми помітили на території московського аеропорту Внуково. За попередніми даними, артистка знову поїхала в Ізраїль й отримала там паспорт.
- Легендарний особняк Пугачової в Підмосков'ї виставлений на продаж за 1 мільярд рублів, повідомляють росЗМІ.
- Відомо, що в березні 2022 року, після того як Росія напала на Україну, Пугачова разом з чоловіком Галкіним і дітьми поїхала в Тель-Авів. Шоумен одразу ж засудив війну Путіна, а Примадонна підтримала свого чоловіка.
- У кінці серпня Алла Борисівна повернулася в РФ, а ось Галкін залишився за кордоном. Тоді зірка розповіла, що її дітям час йти до школи.
- Пізніше Максима Галкіна внесли до списку "іноагентів" в Росії, Примадонна заступилася за свого чоловіка. Вона попросила владу РФ також внести її до переліку цих осіб.