Альона Першій розповіла про знущання брата.

Сестра відомого репера Серьоги, Альона Першій, розповіла про знущання брата.

Серьога постійно знущався з неї. Більш того, у дівчини залишилася психологічна травма, яку вона досі опрацьовує з психотерапевтом.

Читайте також"Убогий костюм": Ані Лорак зганьбилася з вбранням (фото)

"Ти нікчема, ти гівно, запам'ятай це, повтори ще раз. По складах!". "Я - гівно". Це одне з перших спогадів з мого дитинства, яке я опрацьовую з терапевтом роками. Я пам'ятаю як мій старший брат душив мене, називаючи плаксою і скиглієм, коли я просто попросила його купити поїсти, бувши танцюристом в його групі. Це були чергові наші гастролі в столицю", - сказала дівчина.

За її словами, вона дуже любила свого брата і мчала до нього за першим покликом. Але у відповідь чула тільки образи і приниження. Також вона розповіла, що роками мовчала про насильство з боку брата. Але зважилася відкрити правду після історії з екс-дружиною Серьоги Поліною Ололо, коли у неї викрали дітей.

"Я люблю Поліну, вона завжди була мені як сестра і завжди була хорошою мамою. Те що робить Сергій Пархоменко - огидно і жахливо. Впевнена, ці хлопчаки вже придбали величезну травму, випробувавши все це. Впевнена, що Сергій Пархоменко отримає по заслугах. Впевнена, що Марк і Платон будуть з мамою. Тому що їх мама одна з найдобріших і світлих, тому що їх мама вміє любити, а Сергій Пархоменко - ні", - сказала дівчина.

Крім того, дівчина назвала свого брата нікчемою. За її словами, він принизив усіх, хто йому допомагав.

"Мені соромно, що я однієї крові з тобою. Я прощаю тебе за все і мені шкода тебе, саме тому, що ти так чи інакше залишишся один. Але ж я знаю як ніхто, що ти не вмієш бути один. Саме тому, що у тебе немає нічого, і ти кожен раз заповнюєш порожнечу іншими, змінюючи їх немов пошарпані рукавички. Я вірю, що настане день, і ти все-таки подужаєш, зрозумієш, прозрієш і прийдеш до нас, до всіх тих, кому ти зробив боляче. Але ми - не ти, ми пробачимо тобі", - додала Олена.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич