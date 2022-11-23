Українська реп-виконавиця втратила близького родича.

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла про втрату близького родича - померла її бабуся. Трагедією зірка поділилася у своєму блозі. Артистка опублікувала спільне відео з Джамалою під їх пісню "Жалі" і розповіла:

"У день зйомок кліпу на цей трек мені вранці подзвонили батьки і сказали, що в Кіровоградській області померла моя бабуся. Я розповідала вам цю історію. І так склалося, що я не змогла провести її в останню дорогу. А вчора мої родичі розповіли, що померла інша бабуся".

Alyona Alyona додала, що навіть незважаючи на всі темні події в житті, важливо не втрачати надію на світле майбутнє.

Відео дня

"Ви щодня відзначаєте мене і Джа у ваших сторіз, які ви знімаєте під цю пісню. Я безмежно рада, що ми створили її, адже вона нагадує, що жалість — природне почуття, але якщо заповнити своє порожнє серце тільки жалістю, в цьому серці не буде місця надії на світле майбутнє. Дякую всім, хто слухає нашу музику, хто заповнює порожнечу в своєму серці світлим, добрим, теплим і обов'язково любов'ю. Спасибі всім і ми обов'язково переможемо!", - резюмувала рэперша.

Нагадаємо, Alyona Alyona похвалилася результатами неймовірного схуднення.

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