Співачка поділилася шокуючими подробицями.

Українська співачка Alyosha вперше розповіла, що в 18 років ледь не стала жертвою зґвалтування.

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Про це йдеться в програмі "Зірковий шлях".

Виявляється, що коли співачці було 18 років вона вирішила поїхати до батьків у Запоріжжя. У поїзді також їхав чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Тоді він спробував зґвалтувати Alyosha.

За її словами, вона прокинулася від того, що рука чоловіка ковзала по її тілу. Тоді дівчина почала кричати і кликати на допомогу, але провідники її не почули. Тому вона закуталася в ковдру і до 4 ранку відбивалася від попутника, поки він не вийшов з поїзда на своїй зупинці.

Також Alyosha розповіла, що намагалася його заговорити, кричала, відволікала на інші думки, щоб він не міг сконцентруватися на ній.

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Автор: Діана Могилєвич