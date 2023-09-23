Зіркова пара поговорила про непросту тему прямо перед камерами.

Співачка Alyosha зізналася, що ревнувала свого чоловіка Тараса Тополю, коли перебувала у США. Зірка пояснила, що їй було важко переживати розлуку, а думки про зраду почали викликати ще більше хвилювань.

"Я намагалася зрозуміти, як людина, яка мала поруч трьох дітей, дружину, ви постійно бачитесь і так далі... А тут така відокремленість від того, що було. Я розуміла, що в якийсь момент, можливо, знайдеться хтось, хто зможе те опалення включити. Мала якісь переживання з цього приводу", - зізналася співачка в інтерв'ю на шоу "Неймовірна правда про зірок".

На це відповів сам чоловік Alyosha. Тополя, який залишився в Україні на тлі повномасштабної війни та перебував на фронті, не згодний з дружиною. Артист вважає, що чоловік може зрадити навіть тоді, коли його обраниця поруч. При цьому Тополя наголосив, що він вірний своїй коханій.

"Камон! Все ж просто! Якщо чоловік хоче, він знайде собі, де знайти опалення і при жінці, і не при жінці. Я колись прийняв рішення чоловіче, що це моя кохана і це моя супутниця на життя моє. Я дав слово, у нас троє дітей. Ти прекрасно знаєш, що якщо щось, я тобі одразу скажу", - відповів артист.

Шлюб Alyosha та Тараса Тополі - що відомо

Зіркова пара виховує трьох дітей, Alyosha та Тополя одружилися у 2013 році. На тлі повномасштабної війни співачка їздила за кордон. Нещодавно ж вона повернулася до України.

Нагадаємо, раніше Alyosha розповідала, що коли вона перебувала у США, у неї "зривало дах". Іноді вона сварилася з Тополею.

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