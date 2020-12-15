Модель показала пікантне фото / instagram.com/anacheri
Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram пікантний знімок.
На фото вона постала в блискучому бікіні, який ідеально підкреслював її пишні форми. На голову вона одягла незвичайну корону у вигляді листочків. А за спиною у Чері красувалися величезні крила. Фото вийшло дуже пікантним і в той же час яскравим.
Модель показала пікантне фото / instagram.com/anacheri
Хто така Ана Чері:
- Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі
- У 2006 році почала кар'єру фотомоделі
- Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram
- За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей нижньої білизни і купальників в Instagram
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