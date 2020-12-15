Ана Чері любить балувати фанатів сміливими знімками.

Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram пікантний знімок.

На фото вона постала в блискучому бікіні, який ідеально підкреслював її пишні форми. На голову вона одягла незвичайну корону у вигляді листочків. А за спиною у Чері красувалися величезні крила. Фото вийшло дуже пікантним і в той же час яскравим.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей нижньої білизни і купальників в Instagram

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич