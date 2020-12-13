Модель подарувала шанувальникам святковий настрій.

Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram цікаве відео.

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На кадрах оголена модель обмоталася гірляндою. При цьому світло в кімнаті було вимкнено, а вогники світилися. Ана вирішила створити підписникам новорічний настрій і потрясла попою прямо перед камерою.

Варто відзначити, що відео вийшло яскравим і вражаючим. Фанати написали в коментарях, що Чері схожа на Санта Клауса, але тільки виконує вона бажання дорослих.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич