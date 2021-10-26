Приходько зворушливо привітала чоловіка з днем народження.

Українська співачка Анастасія Приходько опублікувала у своєму інста-блозі фотографію свого чоловіка Олександра. Відзначимо, це рідкісне фото, адже чоловік зірки не публічна людина і не любить фотографуватися для соціальних мереж.

Таким чином Настя вирішила привітати Олександра з днем народження. Зірка написала, що найбільше щастя - це прожити з людиною, яку ти по-справжньому кохаєш.

"Мені в житті дуже пощастило, тому що у мене є ти. Справжній, добрий, ласкавий, іноді запальний, іноді закритий, але мій! Найбільший Дар Бога, це коли ти можеш жити з людиною, яку ти по-справжньому кохаєш, і знаєш, щоб не сталося ми пройдемо все разом, тому що нам нестрашно. У нас є кохання, яке нам допомагає завжди! Ти ж знаєш, як я тебе кохаю", - написала Приходько.

Читайте також"Щасливі разом": мама Дана Балана спровокувала нові чутки про весілля сина з Тіною Кароль (фото)Також вона додала, що готує своєму чоловікові сюрприз. І вже з нетерпінням чекає вечора, щоб порадувати коханого.

"Дуже красива пара", "Чарівні", "Який гарний чоловік", "Чоловік - вогонь", - пишуть фани.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько охрестила молодшого сина.

Анастасія Приходько: особисте життя

4 квітня 2010 року Анастасія Приходько народила дочку Нанну від абхазького бізнесмена - Нурі Кухілава. Пара розлучилася в 2013 році.

У 2013 році співачка знову вийшла заміж за Олександра, але про нього нічого невідомо. У серпні 2015 року співачка народила сина Луку.

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Автор: Діана Могилєвич