У березні співачка Анастасія Приходько втретє стала мамою. Вона народила сина Луку. Сьогодні відбулося таїнство хрещення.

Популярна українська співачка Анастасія Приходько, яка раніше розповідала про серйозне захворювання свого піврічного сина, повідомила про важливу подію в сім'ї.

Так, сьогодні, 21-го жовтня, артистка охрестила свого наймолодшого сина Луку. Про це вона заявила на своїй особистій сторінці в Instagram.

"Сьогодні у тебе з'явився свій ангел! Ми тебе любимо, наш Лука!"- підписала кадр співачка.

Для таїнства Приходько вибрала елегантну сукню в підлогу. Ефектний наряд був доповнений чорним поясом і туфлями. Стилісти їй акуратно поклали волосся і зробили гарний макіяж.

Читайте такожТаким ви його точно ще не бачили: Володимир Дантес випустив незвичайний кліп на пісню "Сумні танці" (відео)Зазначимо, Анастасія Приходько живе в щасливому шлюбі з бізнесменом Олександром Притулою. У зоряної пари підростають троє дітей. Крім Луки, вони виховують 6-річного сина Гордея і 11-річну дочку Нану.

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Автор: Каролина Гайдук