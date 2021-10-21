Популярна українська співачка Анастасія Приходько, яка раніше розповідала про серйозне захворювання свого піврічного сина, повідомила про важливу подію в сім'ї.
Так, сьогодні, 21-го жовтня, артистка охрестила свого наймолодшого сина Луку. Про це вона заявила на своїй особистій сторінці в Instagram.
Духовними наставниками маленького синочка стали непублічні люди. Хрещеною мамою виявилася близька подруга артистки - Марія, а ось про хрещеного батька нічого не відомо.
"Сьогодні у тебе з'явився свій ангел! Ми тебе любимо, наш Лука!"- підписала кадр співачка.
Для таїнства Приходько вибрала елегантну сукню в підлогу. Ефектний наряд був доповнений чорним поясом і туфлями. Стилісти їй акуратно поклали волосся і зробили гарний макіяж.
Читайте такожТаким ви його точно ще не бачили: Володимир Дантес випустив незвичайний кліп на пісню "Сумні танці" (відео)Зазначимо, Анастасія Приходько живе в щасливому шлюбі з бізнесменом Олександром Притулою. У зоряної пари підростають троє дітей. Крім Луки, вони виховують 6-річного сина Гордея і 11-річну дочку Нану.