Артист зізнався, що сім'ї у нього не буде.

Український артист Андрій Данилко зробив несподіване зізнання з приводу свого особистого життя. Він сказав, що вже розуміє, що сім'ї у нього не буде, тому не париться.

"Я розумію - у мене не буде сім'ї. Я це вже розумію і тому не парюся. От не дано, нічого страшного. Що таке особисте життя? Є багато інших цікавих речей. Робота, наприклад", - сказав артист в інтерв'ю "DW російською".

Він зазначив, що після перемоги України у війні всю свою енергію буде вкладати у творчість і вже почав будувати грандіозні плани. Також Данилко заявив, що йому хотілося б внутрішнього порядку і спокою.

"Я якось повернувся до себе. Чому я не хотів їздити на гастролі? Я не хочу бути порожнім, не хочу, щоб ви сиділи і бачили, як я вмираю. Мені хочеться пожартувати, мені хочеться бути легким, а не видавлювати з себе жарти. Зараз мені легше", - додав шоумен.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко, якому 2 жовтня виповнилося 49 років, з'явився перед шанувальниками в новому образі. Він змінив чорну кофту на вишиванку з красивим орнаментом.

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