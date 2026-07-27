'Я дуже сподіваюся, що це закінчиться скоро': Макаревич висловив підтримку українцям

Співак зізнався, що щодня прокидається з відчуттям, що, можливо, сьогодні війна в Україні закінчиться.

Під час фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026 відомий російський співак та музикант Андрій Макаревич висловив слова підтримки українцям та звернувся до своїх друзів й шанувальників в Києві, повідомляють Новини.LIVE.

Макаревич зізнався, що щодня сподівається на якнайшвидше завершення війни.

"Я передаю привіт усім моїм друзям із Києва і всім шанувальникам. Тримайтеся. І я щодня прокидаюся з відчуттям, що, можливо, сьогодні це закінчиться. Я дуже сподіваюся, що це закінчиться скоро", - сказав він в інтерв'ю.

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Співак поділився, що з задоволенням повертається до Юрмали на фестиваль, який організовує Лайма Вайкуле.

Макаревич пояснив, що однією з головних причин є особлива атмосфера фестивалю та теплий прийом глядачів.

"Тут завжди зал приймає дуже добре. Я ще й за це люблю це місце. Окрім погоди, окрім усієї краси, тут завжди чудовий глядач", – сказав Макаревич.

Видання зазначило, що він представив на фестивалі дві нові композиції.

Фестиваль в Юрмалі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що 77-річна російська співачка Алла Пугачова разом з чоловіком, шоуменом Максимом Галкіним відвідали відкриття фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026 в Юрмалі. Під час спілкування з журналістами Пугачова та Галкін висловили підтримку українцям. Пугачова додала, що готова заспівати в Києві, але тільки "під мирним небом". Примітно, що Галкін перейшов на українську мову, щоб подякувати журналістам.

Також ми писали, що українська співачка Оля Полякова наразилася на чергову хвилю критики через те, що на фестивалі в Юрмалі з'явилася на відео з росіянином Сергієм Григор'євим-Апполоновим. Пояснюється, що він висловлює неоднозначну позицію щодо розв’язаної Росією війни в Україні. Ролик, за який Полякову жорстко розкритикували, з’явився в Instagram-акаунті фестивалю. Однак, після негативної реакції його видалили. Водночас, деякі користувачі стали на захист артистки, наголошуючи, що Сергій Григор’єв-Апполонов уже понад 20 років живе в Європі.

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