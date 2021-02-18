Мягков і Брильська разом знімалися у фільмі Ельдара Рязанова "Іронія долі, або З легкою парою!".

Партнерка актора Андрія Мягкова за знімальним майданчиком, польська актриса Барбара Брильська прокоментувала смерть артиста. Читайте такожБіографія Андрій Мягкова: чим запам'ятався актор та найвизначніші його ролі

Брильська зізналася, що дуже любила колегу. Про це повідомляє "РИА Новости".

"У мене немає сил говорити. Я плачу. Він був прекрасним актором, прекрасною людиною", - сказала вона.

Андрій Мягков і Барбара Брильська разом знімалися у фільмі Ельдара Рязанова "Іронія долі, або З легкою парою!".

Про смерть 82-річного актора стало відомо 18 лютого. Причиною смерті могла стати серцева недостатність.

Андрій Мягков: що про нього відомо

Мягков найбільш відомий глядачам за роллю Жені Лукашина у фільмі Ельдара Рязанова "Іронія долі, або з легкою парою!».

Також артист знявся в картинах «Службовий роман», «Жорстокий романс» і в продовженні «Іронії долі».

У 2015 році український Мінкульт склав так званий "білий список" діячів культури й мистецтва різних країн, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет країни. До нього увійшов Андрій Мягков, він не підтримував захоплення Криму Росією.

Цікаво, що фільм "Іронія долі" до показу в Україні заборонений. Адже одну з подруг головної героїні зіграла актриса Валентина Тализіна, яка внесена до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України.

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Автор: Ольга Робейко