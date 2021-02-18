Помер зірка фільмів "Іронія долі" і "Службовий роман" Андрій Мягков. Йому було 82 роки.
Читайте такожПомер легендарний джазовий музикант Чик КоріаПро це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу МХТ ім. Чехова.
"Андрій Васильович помер", - сказали в прес-службі.
У театрі додали, що дата і час прощання будуть відомі пізніше.
Найбільш відомий глядачам за роллю Жені Лукашина у фільмі Ельдара Рязанова «Іронія долі, або З легким паром!». Також знявся в картинах «Службовий роман», «Гараж», «Жорстокий романс», «На Дерибасівській гарна погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі», а також в продовженні «Іронії долі».
У 2015 році Міністерство культури України дало старт формуванню так званого "білого списку" діячів культури і мистецтва різних країн, які підтримують територіальну цілісність і суверенітет країни, в який увійшов Андрій Мягков.
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