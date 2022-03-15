Актриса повідомила, що жінка померла разом зі своєю ненародженою дитиною.

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі у сторіс в Instagram опублікувала фотографію вагітної жінки, яку евакуювали після бомбардування пологового будинку в Маріуполі, і яка померла разом зі своєю ненародженою дитиною.

В сторіс Джолі розмістила посилання на The Washington Post, і повідомила, що жінка з ненародженою дитиною померли в Маріуполі.

Знімок, як співробітники ДСНС і волонтери виносять поранену вагітну жінку з розбомбленого пологового будинку в Маріуполі, зробив український фотограф Євген Малолітка.

Як повідомляв УНІАН, Анджеліна Джолі, яка є послом доброї волі ООН, з перших днів війни підтримує Україну і розповідає світу про жахи, які відчувають на собі українці.

Раніше актриса публікувала в своєму Instagram відео від мешканки Харкова, яка ховається зі своїми дітьми в підвалі, щоб уберегтися від бомбардувань.