Українська співачка, яка вже кілька років живе і працює в Росії, Ані Лорак приїхала до рідного Києва.
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У своєму Instagram вона опублікувала фото, на якому позує навпроти ЦУМу в жовтій курточці, шкіряних штанях і ботильонах на високих підборах.
"Мета - встигнути все! Готуємо для вас багато нового, цікавого і незвичайного", - підписала фото Лорак.
"Сонечко. Так рада, що ви в Україні", "Улюблений Київ і улюблена Кароліна в Україні! Ура", "Діва в Україні", "Наш дивовижний чоловічок з приголомшливою зовнішністю і сонячною душею", - написали шанувальники під знімком.
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