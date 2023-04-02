Ані Лорак, яка нещодавно виправдалася за своє мовчання про війну та назвала себе українською співачкою, показала нове фото із чоловіком-іноземцем. Публікацією вона поділилася у своєму Instagram-блозі.
На знімку Лорак і її "духовний учитель" Ісаак Віджраку позують на пляжі. Фотографію Ані підписала коротко: "Приємні спогади".
Коментарі до публікації зірка обмежила, очевидно, побоюючись розпитувань про особисте.
У свою чергу Віджраку не так давно зробив у своєму профілі пост про свободу.
"Свобода - один з найцінніших дарів, які ми маємо в житті. Це дозволяє нам висловлюватися, бути вірними тому, ким ми є, і слідувати своїм мріям, не боячись осуду чи утиску. Однак цю свободу можна легко відняти, якщо ми дозволимо собі перебувати під контролем отруйних переконань суспільства", - написав чоловік.
Особисте життя Ані Лорак
Зазначимо, про роман Лорак і Віджраку відомо мало. 14 лютого артистка виклала пост, в якому показала фото свого обранця. Відомо, що ще недавно Ісаак був одружений і виховував двох дітей.
Познайомилися Ані та Ісаак у 2022 році, коли чоловік вів у артистки духовні практики. Час від часу знаменитість ділилася в stories щасливими фото з бойфрендом.