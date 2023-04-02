Співачка виклала фото, зроблене під час відпустки, заявивши, що тепер це спогади.

Ані Лорак, яка нещодавно виправдалася за своє мовчання про війну та назвала себе українською співачкою, показала нове фото із чоловіком-іноземцем. Публікацією вона поділилася у своєму Instagram-блозі.

На знімку Лорак і її "духовний учитель" Ісаак Віджраку позують на пляжі. Фотографію Ані підписала коротко: "Приємні спогади".

Коментарі до публікації зірка обмежила, очевидно, побоюючись розпитувань про особисте.

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У свою чергу Віджраку не так давно зробив у своєму профілі пост про свободу.

"Свобода - один з найцінніших дарів, які ми маємо в житті. Це дозволяє нам висловлюватися, бути вірними тому, ким ми є, і слідувати своїм мріям, не боячись осуду чи утиску. Однак цю свободу можна легко відняти, якщо ми дозволимо собі перебувати під контролем отруйних переконань суспільства", - написав чоловік.

Особисте життя Ані Лорак

Зазначимо, про роман Лорак і Віджраку відомо мало. 14 лютого артистка виклала пост, в якому показала фото свого обранця. Відомо, що ще недавно Ісаак був одружений і виховував двох дітей.

Познайомилися Ані та Ісаак у 2022 році, коли чоловік вів у артистки духовні практики. Час від часу знаменитість ділилася в stories щасливими фото з бойфрендом.

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