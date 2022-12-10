Знаменитість, ймовірно, побоюється обговорення тем, пов'язаних з війною в Україні.

Опальна співачка Ані Лорак, яка зрадила рідну Україну і після 24 лютого продовжила заробляти гроші в Росії, вперше за останній час виступила на великому концерті в Москві.

Як повідомляють росЗМІ, після виступу знаменитість покинула сцену і не вийшла до журналістів поспілкуватися. Ймовірно, вона злякалася незручних запитань щодо її позиції з приводу війни в Україні.

Варто відзначити, що Лорак досі мовчить про повномасштабне російське вторгнення. Спочатку вона заявляла про те, що є "голубом миру", а пізніше сказала, що не хоче бути використаною.

Відео дня

Чим займається Ані Лорак з 24 лютого

Ані Лорак продовжує активно займатися творчістю, не звертаючи уваги на те, що відбувається в її рідній країні. Вона вже встигла випустити пісню "Лабіринти", за що її розпекли в мережі.

Також в ЗМІ поширювалася інформація, що зірка виступала на корпоративах в Європі, проте зараз всі її концерти скасовані. Тому вона повернулася в країну-агресора і продовжила там заробляти криваві рублі.

Крім того, нещодавно вона оприлюднила фото зі своєю дочкою Софією, зроблене в Іспанії, за що в черговий раз отримала наганяй від користувачів мережі.

Вас також можуть зацікавити новини: