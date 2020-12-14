Співачка виступила на "Золотому грамофоні".

Відома співачка Ані Лорак опублікувала в Instagram фотографію з премії "Золотий грамофон".

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Вона виступила на концерті в золотистій міні-сукні з довгим рукавом. При цьому вона була з глибоким декольте. Волосся зірка зав'язала у високий хвіст, а на обличчя нанесла нюдовий макіяж.

"Кохати і бути коханою! Ось все, що необхідно для щастя! 13-ий за рахунком "Золотий грамофон" дістався композиції "Твоей любимой"! Дякую кожному, хто голосував і підтримував мене", - підписала фото Лорак.

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Автор: Діана Могилєвич