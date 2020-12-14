Лорак показала фото / instagram.com/anilorak
Відома співачка Ані Лорак опублікувала в Instagram фотографію з премії "Золотий грамофон".
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Вона виступила на концерті в золотистій міні-сукні з довгим рукавом. При цьому вона була з глибоким декольте. Волосся зірка зав'язала у високий хвіст, а на обличчя нанесла нюдовий макіяж.
"Кохати і бути коханою! Ось все, що необхідно для щастя! 13-ий за рахунком "Золотий грамофон" дістався композиції "Твоей любимой"! Дякую кожному, хто голосував і підтримував мене", - підписала фото Лорак.
Лорак показала фото / instagram.com/anilorak
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