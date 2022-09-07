Гімнастка заявила, що у неї більше немає сил виносити все, що відбувається навколо.

Українська гімнастка Анна Різатдінова відверто розповіла своїм шанувальникам, в якому стані вона зараз знаходиться. За її словами, вона відчуває непідробний біль і неприйняття ситуації.

"Не думала, що буду викладати таке фото... Але воно повністю уособлює мій стан зараз. Біль, біль душевний, неприйняття ситуації, чужа країна, інші люди, інші правила і закони, інша мова, інший розклад, робота на відстані в Україні, особисте життя на відстані. Повне нерозуміння, що далі...?! Куди далі? Як далі? Скільки ще триватиме війна? Включаю українську пісню і плачу, просто сльози навертаються", - написала Різатдінова в Instagram.

Вона зазначила, що у неї в житті завжди все було розкладено по поличках, а зараз повний переполох.

Відео дня

"Я сильна людина, але зараз у мене немає сил, немає енергії, немає бажання і натхнення. Хочу, як у фільмі "Їж, молися, люби", полетіти далеко, без телефону, комп'ютера, і знайти себе, почути себе, зрозуміти себе. Дуже втомилася розчаровуватися в людях, в першу чергу, хоча сама винна, мої очікування – це мої проблеми. Кожен день щось трапляється", - додала гімнастка.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва зізналася, що дуже сумує за сім'єю з анексованого Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: