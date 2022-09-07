Зірка зізнається, що сім'я для неї - це найважливіше.

Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, що деякі її родичі залишилися в анексованому Криму. Вона дуже за ними сумує, адже сім'я для неї - найважливіше в житті.

"Вони переживають війну дуже складно. Я навіть не уявляю, коли ми побачимось знову. До повномасштабного російського вторгнення близькі постійно приїздили до мене в Київ. Я так сумую за родиною і мрію зустрітися. Для мене це величезний біль і дуже складна тема. Моя сім’я - це найважливіше що в мене є", - сказала співачка в програмі ЖВЛ.

Вона додала, що перші три місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну була в ступорі. Саме тоді у неї з'явилося непереборне бажання писати українські пісні, але давалося це їй дуже складно.

"В мене не шла мелодія і було таке відчуття, начебто в мене забрали всі сили. Трохи згодом я змогла зібратись і це надало мені крила. Зараз в мене дуже дивне відчуття, коли я співаю свої російськомовні пісні. Виключення я роблю тільки для військових, коли вони мене просять щось таке заспівати, вони хочуть згадати минуле життя, згадати те, що їм подобалось. Звичайно я їм співаю. Я би дуже хотіла, щоб ми повернули свій дім. Мені здається, що найважливіше, що потрібно зробити після перемоги - віддати шану всім загиблим", - говорить артистка.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва показала спокусливе фото в міні-спідниці.

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