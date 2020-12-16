16 грудня відомій співачці Анні Сєдоковій виповнилося 38 років.
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У своєму Instagram співачка написала, що завжди любила своє життя. Також вона всі ці роки відчайдушно шукала кохання. За її словами, можливо, вона його шукала не там і не з тими, але зате знайшла цінність справжнього.
"Я в шоу-бізнесі і перед вами вже понад 18 років.Разом з вами ми йшли цей довгий прекрасний шлях. І я хочу сказати в цей день величезне спасибі за підтримку всі ці майже сто років", - написала Анна.
Також її привітав чоловік Яніс Тімма. Він написав на своїй сторінці, що Анна - чудова жінка.
"Дні можуть приходити і йти. Але наша любов і повага один до одного завжди будуть міцними, і ніякі сили Всесвіту не можуть їх зруйнувати. Я вірив, що Бог створив тебе, щоб я любив і піклувався. З днем народження, моя чудова дружина. Попереду ще багато всього. Люблю тебе", - написав Яніс.
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