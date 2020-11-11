Аня Сулима розповіла, що в школі була жертвою булінгу.

Модель Аня Сулима в інтерв'ю "Фактам" розповіла, що була жертвою булінгу.

Читайте такожAlyosha вперше розповіла про те, що її намагалися зґвалтувати

Однокласники над нею знущалися, як могли. Також вона розповіла, що найбільше її ображала дівчинка, на ім'я Зіна.

"Мене в школі три рази занурювали головою в унітаз. Я і булінг - дві подружки. До 12 років була маленькою мишкою — мені могли дати "ляща", а я мовчки сиділа на задній парті і терпіла. Дуже сильно била і ображала дівчинка Зіна, яка на кілька років старша. Досі ходжу зі шрамами - мене тримали і гасили об руки недопалки", - сказала Аня.

За її словами, жодна людина не має права чіпати руками іншого. Тим більше коли мова заходить про насильство. У зв'язку з цією ситуацією дівчині довелося змінитися.

"Діти зараз дуже жорстокі. Прошу, якщо у вас в класі є тихушник-ізгой, не гнобіть його, не вбивайте, адже булінг дійсно вбиває! Я колись хотіла зістрибнути з даху, тому що "вивозити" це все в дитячому віці неймовірно складно. Ми люди, а не тварини. Допомагайте один одному, благаю. Батьки, звертаюся до вас: мало слухати дитину, її треба ще й чути. Саме через те, що мене не чули, я дуже рано подорослішала і повинна була сама стояти за себе, вирішувати свої проблеми", - додала Сулима.

Хто така Аня Сулима:

Ані всього 22 роки, але вона вже успішна модель

На проект "Супер топ-модель по-українськи" вона прийшла, щоб довести, що пишні дівчата теж можуть працювати моделлю

Своїм досягненням вважає покупку квартири і машини

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН