Патрік Шварценеггер одружився з моделлю Еббі Чемпіон.

Син Голлівудської зірки Арнольда Шварценеггера Патрік одружився зі своєю обраницею моделлю Еббі Чемпіон. Весільна церемонія пройшла цілком таємно у колі найближчих.

Як повідомляє Daily Mail, 31-річний актор відкладав своє весілля до завершення зйомок останнього сезону серіалу "Білий лотос" і от нарешті він одружився. Однак, саме святкування пройшло в дуже інтимній атмосфері на березі озера в елітному заміському клубі Gozzer Ranch у місті Кер-д'Ален, штат Айдахо. Відомо, що весілля в цьому комплексі лише для членів клубу може коштувати від 20 тисяч доларів за триденне свято.

Патрік Шварценеггер був одягнений в елегантний кремовий смокінг та чорні класичні штани. Своєю чергою молода дружина Еббі обрала романтичну кремову сукню без рукавів з пишною спідницею та довгою фатою.

На святі були присутні батьки Патріка 78-річний Арнольд Шварценеггер та 69-річна Марія Шрайвер, а також мама і тато Еббі Чемпіон. Серед інших запрошених гостей була сестра Патріка, 35-річна Кетрін з чоловіком-актором Крісом Праттом.

Нагадаємо, що пара разом вже 10 років. Вони почали зустрічатися у 2015-му, а у 2023-му Патрік Шварценеггер зробив зворушливу пропозицію Еббі Чемпіон на березі океану.

Нещодавно у сім'ї Шварценеггерів відзначили інше свято - 5-річчя онуки "Залізного Арні". На дні народженні було присутнє все зіркове сімейство.

