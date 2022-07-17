Виконавиця поїхала туди зі своїми дітьми після того, як РФ повномасштабно вторглася в Україну.

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про те, як її молодша дочка Ніна буде вчитися у Великій Британії. Так, мама прийняла рішення віддати дівчинку в місцеву школу, щоб та не втрачала час і вже почала здобувати освіту. За словами артистки, її дитина відразу пішла до другого класу.

"Діти в початкову школу йдуть у віці 4-5 років, тому ми відразу потрапили до другого класу, тому що Ніні вже 6. Радує ще й те, що в першу половину дня діти займаються в класі, а в другу - починаються більш інтерактивні заняття: танці, музика, прогулянки по лісі. Такий всебічний розвиток особистості", - розповіла дружина Арсена Мірзояна в інтерв'ю виданню "КП".

Тоня каже - багато часу приділяла заняттям з дівчинкою, щоб навчити її елементарному.

"Ми її готували до цього: цифри і букви знає, писати, читати і рахувати вміє, англійську в садку вивчала. Якщо з арифметикою зараз у неї немає проблем, то її знань англійської мало, щоб вивчати інші предмети. Але в нашому класі вчителька з Польщі, тому Ніні вона може щось пояснити українською", - додала Матвієнко.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко розплакалася в ефірі, згадуючи про короткочасну зустрічі з чоловіком.

Вас також можуть зацікавити новини: