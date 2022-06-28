Музикант пообіцяв приїхати туди пізніше з сольними виступами.

Український артист Артем Пивоваров зараз гастролює по світу, даючи благодійні концерти, щоб зібрати гроші на допомогу Україні. Нещодавно він анонсував низку заходів у США, проте зараз повідомив про їхнє скасування.

Дану новину він озвучив фанатам у своєму відеозверненні, опублікованому в Instagram.

"На жаль, змушений звернутися до вас з невтішними новинами! Благодійний тур по Америці відбудеться без нашої участі, але не з нашої вини. Радимо вам підтримати нашу країну на цьому заході. Ми обов'язково приїдемо до вас з сольним туром", - сказав музикант.

Зазначимо, 28 червня Пивоваров відзначає свій 31-й день народження. Зараз він знаходиться в благодійному турі по країнах Європи. Нещодавно він випустив трек "Думи" спільно з іншою популярною сольною виконавицею Надією Дорофєєвою. Композиція знайшла величезну популярність серед слухачів.

Нагадаємо, маленький Лео з Ірпеня знову підкорив своїм виконанням пісні "Океану Ельзи".

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