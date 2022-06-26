Хлопчик став популярним завдяки відео, де він емоційно виконує пісню "Ой, у лузі червона калина".

Після того як трирічного Леона з Ірпеня стали впізнавати завдяки його виконанню пісні "Ой, у лузі червона калина", батько хлопчика став частіше викладати в Instagram-акаунті інші домашні виступи синочка. Цього разу дитина переспівала легендарну пісню гурту "Океан Ельзи" під назвою "Човен".

"Майже кожна подорож у нас починається з цієї пісні", - написав тато хлопчика в коментарі в соціальній мережі Instagram.

Відео стрімко набирає популярність, а під постом фанати залишають захоплені коментарі.

"Маленький маестро в нелегкий час зараз і майбутній трофей в майбутній мирній Україні! У захваті від вродженого таланту Лео", "Не хлопчик, а диво! Постійно спостерігаю, не можу намилуватися", "Найніжніший і найбільш співаючий соловейко", "Дякую вам за настрій! Люблю Лео", "За ранок вперше посміхнулася, послухавши маленького Лео", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, трирічний Леон з Ірпеня довів до сліз виконанням легендарної пісні Скрябіна.

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