Даша Астфьева / фото instagram.com/da_astafieva

Українська модель і співачка Даша Астаф'єва показала фото з картоплею і капучино. Очевидно, знімок вона зробила на початку дня, коли в черговий раз почала готувати обіди для військових і біженців. Пост вона опублікувала у своєму Twitter і адресувала тим, хто робить вигляд, що переживає за Україну, сидячи на зарубіжних курортах. 

"Люди, які зараз десь красиво на узбережжях переживають за стан країни, підкажіть, будь ласка, чи правильно я все скомпілювала на фоточці?",- підписала знімок модель і співачка Даша Астаф'єва. 

Фото Даші Астаф'євої

Зазначимо, нещодавно зірка Playboy Даша Астаф'єва емоційно прочитала вірш Лесі Українки.

Також УНІАН писав, що Астаф'єва жорстко обматюрила коміка-путініста Сабурова за його жарти про Україну. 

Вас також можуть зацікавити новини: