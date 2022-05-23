Зірка, яка з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну займається волонтерством, опублікувала жартівливий пост.

Українська модель і співачка Даша Астаф'єва показала фото з картоплею і капучино. Очевидно, знімок вона зробила на початку дня, коли в черговий раз почала готувати обіди для військових і біженців. Пост вона опублікувала у своєму Twitter і адресувала тим, хто робить вигляд, що переживає за Україну, сидячи на зарубіжних курортах.

"Люди, які зараз десь красиво на узбережжях переживають за стан країни, підкажіть, будь ласка, чи правильно я все скомпілювала на фоточці?",- підписала знімок модель і співачка Даша Астаф'єва.

Зазначимо, нещодавно зірка Playboy Даша Астаф'єва емоційно прочитала вірш Лесі Українки.

Також УНІАН писав, що Астаф'єва жорстко обматюрила коміка-путініста Сабурова за його жарти про Україну.

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